Шутка о женщинах стоила миллиардеру $600 миллионов

Компания Fisher Investments американского миллиардера Кеннета Фишера потеряла более 600 млн долларов из-за скандального высказывания ее основателя про женщин и гениталии.

Во время своего выступления на конференции в Сан-Франциско 68-летний миллиардер сравнил работу с клиентами с соблазнением женщины, а также рассказал шутку про гениталии. Гости сочли слова финансиста сексистскими. Фишер принес извинения за свое выступление, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

После разгоревшегося скандала штат Мичиган отозвал из Fisher Investments 600 млн долларов пенсионных инвестиций, находившихся в управлении у фонда.

Пенсионный фонд Филадельфии также намерен вывести из управления 54 млн долларов. Кроме того, компании Fidelity Investments и пенсионный фонд Флориды, доверившие Fisher Investments 500 млн долларов, также не исключают возможность разрыва отношений с компанией Фишера.