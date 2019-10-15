Венгрия поддержала Турцию

Власти Венгрии одобряют план Турции по переселению беженцев на северо-восток Сирии, где в настоящее время турецкие военные проводят операцию «Источник мира». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после встречи в Баку с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Национальные интересы Венгрии диктуют нам стремление избегать того, чтобы сотни тысяч или даже миллионы нелегальных мигрантов появились на южной границе Венгрии», - цитирует венгерского политика информагентство dpa.

Министр добавил, что Венгрия готова к сотрудничеству с Турцией, если Анкара создаст в Сирии безопасную зону.

Начав военную операцию на севере Сирии, Анкара заявила, что ее главной целью является создание очищенной от террористов зоны безопасности на границе между Турцией и Сирией. В эту зону безопасности Анкара намеревается переместить беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах вернуть 1 млн сирийских беженцев на первом этапе и 2 млн — на втором.