Отдел спорта 16:30

Молодежная (U-21) сборная Азербайджана по футболу завершила первый круг отборочного турнира чемпионата Европы-2021. Вчера в Сумгаите наша команда принимала Швейцарию и, хоть и уступила со счетом 0:1, в плане игры провела свой лучший матч в нынешнем цикле.

Да, у сборной в нынешней квалификации была домашняя победа над Словакией (2:1). Но даже несмотря на завоеванные 3 очка, игра нашей команды против словаков не выглядела столь цельно, как во вчерашней встрече со швейцарцами. В первую очередь, стоит отметить более строгую игру подопечных Милана Обрадовича в обороне. Швейцарцы за весь матч имели у наших ворот от силы три голевых момента. Интересно, что первый опасный эпизод на 7-й минуте возник из-за индивидуальной ошибки игрока основной сборной Азербайджана Антона Кривоцука. Футболист «Нефтчи», не игравший в октябре за национальную команду из-за перебора желтых карточек, был вызван в «молодежку», и едва не привез быстрый гол. К счастью, удар соперника после грубого ляпа Антона получился неточным. Справедливости ради стоит сказать, что на 17-й минуте Кривоцук выручил команду, блокировав удар после острого выпада гостей. В следующие 15 минут атаковала только сборная Азербайджана. На 19-й минуте после удара Озана Кекчу голкипер швейцарцев Энтони Рачиоппи вытащил мяч из-под перекладины. На 28-й минуте удар головой после навеса с правого фланга наносит Догукан Оксуз, и, если бы не защитник гостей, быть бы в этом эпизоде голу. А так, мяч улетел на угловой, после которого случились, наверное, два самых обидных для нас момента у ворот швейцарцев. Сначала Кривоцук хорошо пробил головой, вратарь с трудом отразил удар, после чего мяч отлетел в штангу. В ходе этой же атаки отличный удар с дальней дистанции нанес Гаджиага Гаджиев. Казалось, что уж сейчас-то мяч залетит в сетку, но, увы, - перекладина!

А дальше был курьезный гол швейцарцев… На 33-й минуте Дан Ндойе пытается нанести удар из позиции, не таящей какой-либо угрозы. Мяч сходит у него с ноги и случайно оказывается у Недима Байрами, а уж он-то находился в куда более выгодном положении, чем весьма удачно воспользовался. 1:0 в пользу Швейцарии. В оставшиеся 60 минут швейцарцы, по большому счету, нашим воротам уже не угрожали. Можно вспомнить разве что удар Сильвана Зидлера, который отразил наш голкипер Кямран Ибрагимов. Но этот момент никак нельзя отнести к стопроцентным. Наряду с добротной игрой в обороне, сборная Азербайджана показала, что в состоянии прибавить в последние 15-20 минут матча, несмотря на то, что проводила вторую сложнейшую игру за пять дней (10 октября наша команда играла против сверстников из Франции). На 74-й минуте Озан Кекчу прошел по правому краю и пробил. Вратарь отбил мяч, а на добивание пытался успеть Барыш Экинджиер, но голкипер все же опередил его на доли секунды.

На 85-й минуте удары наносят тот же Кекчу и Сулейман Ахмедов, но Рачиоппи на месте. Уже на 1-й добавленной минуте Кекчу вновь потревожил вратаря опасным ударом. Голкипер сыграл неуклюже, неудачно отбив мяч. В итоге эпизод завершился голом, но Эльвин Джафаргулиев был в офсайде. Однако на этом штурм сборной Азербайджана не закончился. Кривоцук наносит опасный удар головой, а на 5-й добавленной минуте Ровлан Мурадов наносит удар, после которого мяч попадает в руку находящемуся в штрафной площади швейцарцу. Пенальти? Увы, нет. Сербский арбитр Новак Симович был безжалостен в отношении команды, руководимой его соотечественником. Финальный свисток, и швейцарцы смогли вздохнуть с облегчением. После матча их главный тренер Мауру Лустринелли признал, что его команде сопутствовало везение и по такой игре он был бы рад и ничьей. Милан Обрадович после игры отметил, что сборная Азербайджана выполнила план на игру и не позволила соперника показать свой футбол. Тренер был недоволен результатом, но доволен игроками, считая, что команда сыграла умно.