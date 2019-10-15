Заур Расулзаде, отдел политики 16:40

США ввели дополнительные санкции против Турции, которая, несмотря на неоднократные предупреждения, не желает останавливать военную операцию в Сирии. Как заявил госсекретарь США Майка Помпео, «президент Трамп подписал распоряжение, чтобы заставить Турцию прекратить военное наступление на северо-востоке Сирии и немедленно прекратить огонь. Распоряжение дает министерству финансов и Государственному департаменту полномочия рассматривать и применять санкции в отношении отдельных лиц, организаций или сотрудников правительства Турции, причастных к действиям, которые угрожают гражданскому населению или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии». Американское руководство считает, что действия Турции подрывают безопасность всего региона и ставят под угрозу местное население. «Если операция Турции продолжится, это усугубит растущий и обостряющийся гуманитарный кризис с потенциально катастрофическими последствиями. Чтобы избежать дальнейших санкций, введенных в соответствии с этим новым исполнительным указом, Турция должна немедленно прекратить одностороннее наступление на северо-востоке Сирии и вернуться к диалогу с США по вопросам безопасности», - подчеркнул Помпео.

Санкции вводятся в отношении министерств обороны и энергетики и трех турецких чиновников - министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза, главы МВД Сулеймана Сойлу и министра обороны Акара Хулуси. Новые попытки довести турецкую экономику до кризиса еще более обостряют отношения Вашингтона и Анкары. Трамп и его соратники категорически не приемлют стремление турок обезопасить свои границы от постоянных нападений курдских боевиков. Если бы Турция не входила в НАТО, являясь одним из старейших и самых масштабных по военной мощи его участниц, Вашингтон, несомненно, действовал бы более жестко. Трамп, однако, понимает, что Анкара, возмущенная давлением своих союзников, может демонстративно покинуть Североатлантический альянс или в самом НАТО вынуждены будут принять решение об ее исключении. И это, по сути, станет концом Альянса. Без Турции этот военный блок просто не выживет. Понимают это и в Анкаре, что в какой-то мере и придает президенту Эрдогану решимости. Тем временем международные аналитики утверждают, что новый раздор двух сильных государств приведет к еще более серьезному кризису, чем кипрская война 1974 года, после которой Вашингтон наложил на Анкару эмбарго на поставки оружия. Только через несколько лет, когда Холодная война стала приближаться к завершению, Турция решила все же вернуться к союзу с США, однако даже тогда на восстановление двусторонних связей потребовалось еще полдесятилетия. А нынешний раскол, прогнозируют эксперты, будет еще более глубоким и длительным.

Изначально непростые отношения Турции с США и вообще с Западом достаточно точно обрисовал глава российского Центра Европа - Ближний Восток Александр Шумилин. «Запад в Турции нуждался несколько десятилетий — пока она выступала в роли южного фланга противостояния с СССР. В отношениях между Турцией и НАТО, во всяком случае, на публике, сохранялась иллюзия «близкого партнерства»: Турция исправно оплачивала «членские взносы» в натовскую «кассу», тянула лямки на южном фланге альянса и размещала на своей территории иностранных военнослужащих, а также отправляла свои воинские контингенты за рубеж», сказал он. А теперь Запад окончательно хочет разойтись с Турцией. То, что Турция не может рассчитывать на поставки с Запада современных вооружений, турки поняли уже давно. В частности, в результате Кипрского кризиса 1974 года, после которого они попали под американское оружейное эмбарго. Впрочем, новейшая история преподнесла даже более яркий пример, когда американцы в течение почти что десятилетия отказывали туркам в поставке систем ПВО The Patriot. А теперь мы видим, что коллективный Запад — в первую очередь США и НАТО, а во вторую очередь старейшие члены ЕС — перепробовали все способы давления на Турцию, от уговоров до прямого шантажа», - делает вывод российский политолог. И пока все развивается по этому сценарию. Турецкие власти не сдаются и полностью игнорируют призывы остановить операцию. Лидер страны Эрдоган крайне возмущен реакцией союзников по НАТО на операцию «Источник мира». «Я сказал Меркель: смотрите, что говорит ваш МИД. Мы с вами союзники по НАТО или вы взяли в НАТО террористическую организацию, а мы об этом не знаем? Очень странный подход. Вы с нами или с террористами?», - негодует Эрдоган.