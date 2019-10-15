Ильхам Алиев выделил деньги на борьбу с селем в Гёйчае

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по борьбе с селем на реке Гёйчай на территории Гёйчайского района. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, для завершения «Мер по ремонту и реконструкции главного водоприемного устройства на реке Гёйчай на территории Гёйчайского района и защите от селя» из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» выделяются семь миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.