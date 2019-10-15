Чавушоглу: Турция ответит на американские санкции

Анкара готова ответить на любые санкции США, которые они введут в качестве реакции на операцию в Сирии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в парламенте.

"В сегодняшней ситуации нашу решимость никак не нарушат никакие санкции или угрозы. Мы видим, что президент США Дональд Трамп из-за давления его истеблишмента делает против нас некоторые шаги. На эти санкции мы обязательно дадим соразмерный ответ, примем соответствующие меры", - отметил турецкий министр, назвав политику американского руководства "односторонней и неспособной изменить принципиальность Турции", передает ТАСС.

"Когда на повестке дня обеспечение нашей национальной безопасности, все остальное - мелочи", - добавил Чавушоглу.