В 42 общеобразовательных учреждениях Баку началась реализация проекта STEAM, в которой принимают участие более 6 тысяч учеников шестых классов. В целях ознакомления с условиями учебного процесса STEAM Минобразования организовало медиатур для представителей СМИ в гимназии с углубленным изучением иностранных языков имени Саттара Бахлулзаде.

Глава проекта Играр Назаров рассказал журналистам о том, что со следующего года предусматривается распространение STEAM на регионы страны и участие в этом проекте 20 тысяч учащихся.

И.Назаров сообщил, что все другие школы, задействованные в проекте, также обеспечены всем необходимым оборудованием.

В отличие от традиционных методов обучения, образование по системе STEAM основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а также на интеграции пяти дисциплин в единую схему обучения; подразумевает смешанную среду обучения, показывает, как гармонизировать науку и искусство воедино в повседневной жизни. Аббревиатура STEAM расшифровывается как: S —science (естественные науки), T-technology (технология), E — engineering (инженерное искусство), A-art (творчество), M-mathematics (математика).

Руководитель проекта отметил, что в условиях обучения по этой системе дети сразу на практике применяют полученные знания. Проект соответствует требованиям сегодняшнего дня.

Преподаватели гимназии рассказали представителям СМИ, как данная система развивает у учеников навыки исследования, мышления, понимания, командной работы и творческого подхода. В рамках системы STEAM ученики намного быстрей приобретают такие навыки, как креативность, работа в команде, управление временем.

Затем представителям СМИ были продемонстрированы роботы, сделанные учениками, а также макеты и оборудование, напечатанное ими на 3D-принтерах.

В заключение журналисты имели возможность понаблюдать за учебным процессом.