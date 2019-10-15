Генпрокуратура о задержании женщины-водителя в Сумгаите

В результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержана и передана следствию совершившая ДТП со смертельным исходом и сбежавшая с места происшествия 53-летняя Фируза Керим гызы Бабаева, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Согласно информации, 14 октября около 20:00 на проходящей по территории Сумгаита части трассы Баку - Дагестан неизвестный водитель сбил переходившего дорогу пешехода Рамазана Сабир оглу Гулиева и сбежал с места происшествия.

Место происшествия было осмотрено, назначены соответствующие экспертизы, выполнены другие безотлагательные следственные действия.

В ходе расследования появились основания подозревать в совершении ДТП водителя автомобиля Opel Vectra (государственный регистрационный номер 99-CK-566) Фирузу Керим гызы Бабаеву 1966 г.р. 16 октября она была привлечена к следствию в качестве подозреваемой. В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.