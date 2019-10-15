Эльчин Асадов: «Свою победу посвящаю президенту Ильхаму Алиеву»

Азербайджанский велосипедист Эльчин Асадов удерживает желтую майку лидера после второго этапа велогонки Tour of Peninsular в Малайзии, где разыгрываются лицензионные баллы для завоевания путевки на Олимпиаду-2020 в Токио.

Наш спортсмен, выигравший первый этап, на этот раз завершил выступление в группе лидеров, преодолев дистанцию за 3 часа, 30 минут и 43 секунды. Эльчин продолжает лидировать в общем зачете, опережая ближайшего преследователя на 4 секунды.

Завтра состоится третий этап, протяженность которого будет равна 173 км. Напомним, что в Малайзии под руководством главного тренера Абульфаза Мамедова также выступают Самир Джабраилов, Муса Микаилзаде, Микаил Сафарли и Махмуд Мамедов.

Эльчин Асадов, комментируя свое выступление, заявил, что победа ему далась нелегко и что посвятил он свой успех президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Сейчас тот момент, когда все страны борются за лицензионные баллы для участия в Олимпийских играх, - говорит спортсмен. - Отбор завершится 22 октября, поэтому борьба идет очень упорная. Конечно, сборная Азербайджана тоже очень хочет попасть в Токио и делает все для этого.

На проведенных в Турции 12-13 октября соревнованиях мы набрали 85 лицензионных баллов. Оттуда мы полетели в Малайзию. Примерно сутки провели в дороге, прилетели ночью, а уже следующим утром предстояло стартовать в гонке. Было сложно, но и я, и мои товарищи по команде борются и будут до последнего бороться ради достижения поставленной цели.