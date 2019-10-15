Гюльнар Алиева 17:43

Турецкий пенсионер 59-летний Исмет Коч, проживающий в Зонгулдаге, вместе со своей женой Айшой Коч создал ферму, на которой куры породы амераукана производят зеленые яйца. Как пишут турецкие СМИ, фермер начал свой бизнес с восьми зеленых яиц, которые ему привез друг из США. А сейчас яйца фермы Коча пользуются большим спросом в Турции и в Азербайджане. Фермер говорит, что это дело, которое он начал как хобби, превратилось в основной источник доходов для его семьи.

«Я первым в Турции создал подобное хозяйство. Поставляю зеленые яйца во все турецкие провинции и в Азербайджан, где на них большой спрос. Этот спрос настолько большой, что я уже не в состоянии его удовлетворить», - говорит фермер. Исмет Коч утверждает, что зеленые куриные яйца являются лекарством от многих болезней. Для того чтобы его куры несли много таких яиц, важно обеспечить им правильное питание. «Каждый человек должен есть по одному зеленому яйцу в день. Мы даже нашему президенту их посылаем, чтобы его голос не сел. В этих яйцах отсутствует холестерин», - говорит фермер. Нам удалось выяснить, что наряду с импортом из Турции в Азербайджане некоторые фермы занимаются производством зеленых и синих куриных яиц. На местных сайтах цены на такие яйца варьируются от 2 до 5 манатов за штуку.