«У курдских боевиков практически нет артиллерии и совсем отсутствует авиация, - отметил он. - Понятно, что, имея подавляющее преимущество в вооружении и живой силе, турецкая армия возьмет под свой контроль все запланированные сирийские территории. Но смогут ли турецкие военные создать мощный заслон на границе зоны безопасности? Судя по тому, что Турция начала зачистку от курдских организаций прилегающую к своей сирийскую землю, установить такой заслон на границах ей не удалось».

Цель операции «Источник мира» заключается в создании Турцией стабильной зоны безопасности. Однако опыт 10-летней войны СССР в Афганистане и 15-летней - США во Вьетнаме показывает, что война вооруженных сил с полувоенными группировками в конечном счете будет безрезультатной. Только Великобритания относительно удачно вела борьбу с малайскими партизанами, но и ей в 1957 году пришлось предоставить Малайе независимость. За весь ХХ век ни одной регулярной армии не удалось достичь поставленных целей в войне с полувоенными отрядами, напоминает, обращаясь к истории, военный эксперт.

«В случае же с операцией «Источник мира» в Сирии имеются три ключевых вопроса. И первый - что будет делать Анкара, если курдские отряды будут нападать на турецких военных, приникая в 30-километровую зону безопасности из других районов Сирии? Так, между прочим, в свое время делали афганские моджахеды, нападая на советские войска в контролируемых СССР провинциях Афганистана, а затем скрываясь в Пакистане. Пойдет ли Анкара бить курдских боевиков на других территориях Сирии и как она поступит, если на пути окажется ненавистная ей армия Башара Асада?

Второй вопрос – будет ли Анкара переселять на зачищенные от курдов территории 2,5 млн сирийцев, нашедших приют в Турции? А что если эти беженцы организуются и пойдут освобождать провинции, находящиеся под властью Асада? В зоне операции «Источник мира» вместе с турецкой армией воюет союзник Анкары - оппозиционная Сирийская свободная Армия. Так что в конце концов беженцы могут влиться в ее отряды и станут на свое усмотрение расширять жизненное пространство на прилегающие с зоной безопасности территории. Ситуация вполне может выйти из-под контроля Анкары, и тогда она уже непосредственно станет участницей межсирийских разборок.