МИД Азербайджана о поездке сопредседателей из Карабаха в Баку

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало маршрут визита в регион сопредседателей МГ ОБСЕ, который пролегает из Еревана в Карабах и только потом в Баку.

Кроме того, в МИД ответили на вопрос, согласован ли этот маршрут с обеими сторонами конфликта или это является решением самих сопредседателей и может рассматриваться как неуважение к территориальной целостности Азербайджана.