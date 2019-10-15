МИД Азербайджана о поездке сопредседателей из Карабаха в Баку
Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало маршрут визита в регион сопредседателей МГ ОБСЕ, который пролегает из Еревана в Карабах и только потом в Баку.
Кроме того, в МИД ответили на вопрос, согласован ли этот маршрут с обеими сторонами конфликта или это является решением самих сопредседателей и может рассматриваться как неуважение к территориальной целостности Азербайджана.
По словам пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой, «сопредседатели Минской группы ОБСЕ осуществляют свою посредническую деятельность по разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе существующего мандата, согласие на который было дано и азербайджанской стороной».
«Нынешний визит сопредседателей МГ ОБСЕ является их очередной поездкой в рамках осуществления указанного мандата. Отметим, что сопредседатели, осуществляя свои визиты, традиционно поддерживают контакты как с армянской, так и с азербайджанской общинами Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики. Подобные поездки совершались неоднократно и ранее и рассматриваются нами как деятельность в рамках предпринимаемых усилий по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права в рамках соблюдения территориальной целостности Азербайджанской Республики», - заявила Л.Абдуллаева.