Посол Швейцарии на переговорах с Сафаром Мехтиевым

Поприветствовав гостью, Сафар Мехтиев выразил удовлетворение уровнем отношений между Азербайджаном и Швейцарией и выразил надежду на расширение этих отношений в будущем.

Сегодня председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев встретился с послом Швейцарии в Азербайджане Муриэль Пеневейре, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета.

Глава Госкомитета отметил, что на таможенные органы ложится большая ответственность в плане расширения отношений между двумя странами, обмена опытом и взаимодействия для углубления сотрудничества.

Рассказав о ряде инновационных реформ, осуществленных в последние годы в таможенной сфере под руководством президента Ильхама Алиева, председатель Госкомитета указал, что внедренные новшества создали условия для быстрой, упрощенной и безопасной международной торговли и ускорения таможенных процедур, а также сыграли большую роль в обеспечении прозрачности в деятельности таможенных органов и повышении уровня удовлетворенности граждан.

Сафар Мехтиев также рассказал о проводимых мероприятиях по улучшению уровня электронных услуг, упрощению международной торговли и о важности системы «Зеленый коридор». Объяснив эффективность системы «Зеленый коридор», председатель Госкомитета подчеркнул, что эта система позволила упростить экспортно-импортные операции, ускорить процесс перехода через границу и снизить потери времени и средств предпринимателей, а также свести к минимуму общение граждан и чиновников.

Посол Швейцарии в Азербайджане Муриэль Пеневейре, выразив удовлетворение своей деятельностью в Азербайджане, высоко оценила уровень двусторонних отношений между странами в политической, экономической, культурной сферах, а также заявила, что Швейцария заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех областях, в том числе и в таможенной сфере.

На встрече был проведен обмен мнениями вокруг вопросов, вызывающих взаимный интерес.