«Детская горячая линия» теперь доступна по короткому номеру
15 октября в отеле Four Seasons при совместной поддержке ООО Azercell Telekom, Азербайджанского медицинского университета, Центра общественного здравоохранения и реформ при Министерстве здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения, общественного объединения Ümidli Gələcək Sosial Təşəbbüslər и при участии представителей соответствующих государственных органов была проведена научно-практическая конференция на тему “Психическое здоровье: медицинский и общественный подход к теме профилактики самоубийств”.
На конференции прозвучали доклады на темы “Службы охраны психического здоровья в Азербайджане”, «Детская горячая линия» и предотвращение случаев самоубийства среди детей”, “Инновационные подходы к психическому здоровью” и другие актуальные вопросы.
На мероприятии также состоялась презентация короткого номера «Детской горячей линии» - 116-111, предоставленной в пользование по инициативе Azercell.
Компания Azercell всегда придавала большое значение актуальному вопросу физического и психического здоровья подростков и малолетних детей. Служба «Детской горячей линии», функционирующая при поддержке Azercell, является одним из важных проектов компании, которая своевременно оказывает помощь нуждающимся.
Компания Azercell, которая осуществила ряд социальных проектов на протяжении всей своей деятельности, также уделяет особое внимание их технологическому усовершенствованию. По инициативе Azercell еще в 2017 году было предоставлено в пользование мобильное приложение для операционных систем Android и iOS, обеспечивающее доступ к услуге из любого уголка мира. Благодаря короткому номеру, молодые люди, нуждающиеся в поддержке, смогут более комфортно связаться с сотрудниками горячей линии, получить совет и консультацию по интересующему их вопросу.
Отметим, что за девять лет своей деятельности на «Детскую горячую линию» поступило более 38 000 обращений. Звонки в круглосуточную службу «Детской горячей линии», организованной общественным объединением Ümidli Gələcək Sosial Təşəbbüslər при поддержке компании Azercell, бесплатны как с городских, так и с мобильных номеров оператора. В cлужбу «Детской горячей линии» можно обратиться в любое время суток по номерам (012) 480 22 80, (050) 680 22 80, (051) 880 11 80, (051) 880 22 80, (051) 580 22 80 и 116-111.