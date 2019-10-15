«Детская горячая линия» теперь доступна по короткому номеру

15 октября в отеле Four Seasons при совместной поддержке ООО Azercell Telekom, Азербайджанского медицинского университета, Центра общественного здравоохранения и реформ при Министерстве здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения, общественного объединения Ümidli Gələcək Sosial Təşəbbüslər и при участии представителей соответствующих государственных органов была проведена научно-практическая конференция на тему “Психическое здоровье: медицинский и общественный подход к теме профилактики самоубийств”.

На конференции прозвучали доклады на темы “Службы охраны психического здоровья в Азербайджане”, «Детская горячая линия» и предотвращение случаев самоубийства среди детей”, “Инновационные подходы к психическому здоровью” и другие актуальные вопросы.

На мероприятии также состоялась презентация короткого номера «Детской горячей линии» - 116-111, предоставленной в пользование по инициативе Azercell.

Компания Azercell всегда придавала большое значение актуальному вопросу физического и психического здоровья подростков и малолетних детей. Служба «Детской горячей линии», функционирующая при поддержке Azercell, является одним из важных проектов компании, которая своевременно оказывает помощь нуждающимся.