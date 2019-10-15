В Азербайджане создано новое госагентство

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ об усовершенствовании работы Кабинета министров. В указе говорится, что при Министерстве финансов Азербайджана создается Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно указу, утверждается «Положение об Агентстве по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов Азербайджана».

В соответствии с указом президента Азербайджана от 17 января 2019 года «О дополнительных мерах по оптимизации структуры ряда государственных органов в Азербайджане и усовершенствованию управления ими» функции, переданные аппарату Минфина, будут осуществляться посредством Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов Азербайджана.