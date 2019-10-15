В Баку продали еще 570 льготных квартир

Госагентство жилищного строительства (MİDA) завершило процесс выбора 570 квартир в зданиях № 10-13, и 14-22 Ясамальского жилого комплекса, продажа которых проводилась 16 октября по системе «Льготная квартира» на портале «Электронное правительство».

Согласно утвержденному указом президента Азербайджана от 24 мая 2017 года Положению, приобретение выставленных на продажу 570 квартир было осуществлено посредством электронной системы Güzəştli mənzil на портале www.e-gov.az Elektron hökumət в надежном, безопасном, прозрачном и беспрерывном режиме. Количество людей, зарегистрировавших личный кабинет в системе Güzəştli mənzil, достигло 12724.

Сегодня в выборе 570 квартир участвовали 3807 человека. Все это свидетельствует о высоком интересе граждан к льготным квартирам. По имеющейся на данный момент информации, на 550 из 570 купленных квартир уже представлены заявки.

Процесс выбора квартир проводился в оперативном штабе, созданном в административном здании Госагентства по жилищному строительству в присутствии представителей Госагентства по специальной связи и информационной безопасности Особой государственной службы охраны, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, Центра развития электронного правительства и компании Ernst & Young. За процессом выбора квартир наблюдал и президент Интернет-форума эксперт Осман Гюндюз.

В соответствии с «Правилами льготного приобретения квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства», выбор квартир в порядке ожидания начнется 18 октября в 11:00 и продлится до 11:00 30 октября.

Так, квартира, выбранная в системе «Льготное жилье», в рамках данного объявления в порядке последовательного ожидания может быть выбрана еще двумя лицами.

Иными словами, если по какой-либо причине квартира не была приобретена лицом, ее выбравшим, она будет предложена тому, кто первым выбрал эту квартиру в порядке ожидания. Точно так же, если квартира по какой-либо причине не была приобретена лицом, первым выбравшим эту квартиру, то данная квартира будет предложена лицу, выбравшему ее вторым в порядке ожидания.