В Баку продали еще 570 льготных квартир
Госагентство жилищного строительства (MİDA) завершило процесс выбора 570 квартир в зданиях № 10-13, и 14-22 Ясамальского жилого комплекса, продажа которых проводилась 16 октября по системе «Льготная квартира» на портале «Электронное правительство».
Процесс продажи квартир начался утром в 11:00 и завершился в кратчайшие сроки.
Согласно утвержденному указом президента Азербайджана от 24 мая 2017 года Положению, приобретение выставленных на продажу 570 квартир было осуществлено посредством электронной системы Güzəştli mənzil на портале www.e-gov.az Elektron hökumət в надежном, безопасном, прозрачном и беспрерывном режиме. Количество людей, зарегистрировавших личный кабинет в системе Güzəştli mənzil, достигло 12724.
Сегодня в выборе 570 квартир участвовали 3807 человека. Все это свидетельствует о высоком интересе граждан к льготным квартирам. По имеющейся на данный момент информации, на 550 из 570 купленных квартир уже представлены заявки.
Процесс выбора квартир проводился в оперативном штабе, созданном в административном здании Госагентства по жилищному строительству в присутствии представителей Госагентства по специальной связи и информационной безопасности Особой государственной службы охраны, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, Центра развития электронного правительства и компании Ernst & Young. За процессом выбора квартир наблюдал и президент Интернет-форума эксперт Осман Гюндюз.
В соответствии с «Правилами льготного приобретения квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства», выбор квартир в порядке ожидания начнется 18 октября в 11:00 и продлится до 11:00 30 октября.
Так, квартира, выбранная в системе «Льготное жилье», в рамках данного объявления в порядке последовательного ожидания может быть выбрана еще двумя лицами.
Иными словами, если по какой-либо причине квартира не была приобретена лицом, ее выбравшим, она будет предложена тому, кто первым выбрал эту квартиру в порядке ожидания. Точно так же, если квартира по какой-либо причине не была приобретена лицом, первым выбравшим эту квартиру, то данная квартира будет предложена лицу, выбравшему ее вторым в порядке ожидания.