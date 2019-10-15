Помпео: Вашингтон не хочет разрыва отношений с Анкарой

Вашингтон не стремится к разрыву отношений с Турцией, заявил глава Госдепартамента США Майкл Помпео.

По словам госсекретаря, Турция является членом НАТО, у Вашингтона и Анкары есть общие и важные интересы в сфере безопасности.

"Наша цель - перекрыть возможности для Турции продолжать подобную деятельность. Мы работаем над тем, чтобы остановить это", - отметил Помпео.

Госсекретарь подтвердил, что вместе с вице-президентом США Майклом Пенсом планирует провести личную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.