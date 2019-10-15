Россия и Литва договорились об обмене шпионами

По их данным, Вильнюс должен передать Москве сотрудника ФСБ Николая Филипченко в обмен на осужденных в 2016 году литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. В соглашение об обмене также включен осужденный в России гражданин Норвегии и еще один россиянин, сообщили источники.

Литва и Россия договорились обменяться осужденными за шпионаж. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на информированные источники.

Решение об обмене было принято литовским Госсоветом по обороне (ГСО) еще на прошлой неделе, однако процесс затянулся из-за дискуссий о правовом механизме. Во вторник, 15 октября, в Сейме был зарегистрирован законопроект, который детализирует право президента Литвы предоставлять помилование осужденным за шпионаж, заключая соглашение об обмене такими лицами. Сообщается, что переговоры Литвы с Норвегией и Россией об обмене шпионами длились не один год.

В марте 2016 года судом в Москве на 12 лет заключения был осужден за шпионаж литовец Тамошайтис. В апреле того же года суд в Калининградской области признал виновным имеющего двойное гражданство (Литвы и России) Матайтиса, приговорив его к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Российские власти утверждали, что Тамошайтис и Матайтис выполняли задания иностранной разведки.

Оба гражданина Литвы были задержаны после того, как литовские правоохранители арестовали в 2015 году россиянина Филипченко, следовавшего из Калининградской области в Белоруссию. В июле 2017 года Вильнюсский окружной суд признал его виновным в шпионаже, осудив на 10 лет лишения свободы из-за использования фальшивых документов. Литовская разведка утверждала, что Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства, чтобы они начали прослушку президента Литвы Дали Грибаускайте.