Сотрудников посольства США задержали в Северодвинске

На железнодорожной станции в Северодвинске задержаны трое сотрудников посольства США в России, не предоставившие необходимые документы для пребывания в этом городе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.

По информации телеканала, задержанные — военно-морской атташе Уитситт Уильям Кертис, атташе Арриола Джерри Энтони и военный атташе по фамилии Данн. Их подозревают в нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания в стране.