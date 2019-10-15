Россия возобновляет авиасообщение с Грузией
Росавиация разрешила летать российской авиакомпании S7 Airlines из Москвы в Кутаиси, сообщает Грузия-Онлайн.
Соответствующий приказ о допуске перевозчиков к выполнению полетов появился 15 октября на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
Согласно указу, авиакомпании выдается допуск на выполнение рейсов Москва-Кутаиси с частотой 7 раз в неделю. По имеющейся информации, представители S7 пока не владеют информацией о запланированных рейсах.
S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь») — российская авиакомпания, занимающая второе место в стране по количеству перевезенных пассажиров. Штаб-квартира расположена в небольшом городке Обь Новосибирской области вблизи международного аэропорта «Толмачево».