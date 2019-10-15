Россия запугивает британских военных в Эстонии

Газета The Telegraph узнала о регулярных угрозах британским военным, дислоцированным в Эстонии.

Источники издания уведомили, что анонимные сообщения рассылаются из России в соцсетях Facebook и Twitter, а также посредством СМС-сообщений.

Речь идет о тревожащих и запугивающих сообщениях в духе «Мы следим за вами», однако британские военные обучены реагировать на них спокойно. Кроме того, они получили инструкции о безопасном использовании смартфонов.

В Минобороны Британии уверены, что угрозы являются частью «российской кибервойны», однако в Минобороны РФ на эти обвинения пока не ответили.