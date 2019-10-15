Российской промышленности предсказали замедление

Минэкономразвития (МЭР) РФ прогнозирует, что в IV квартале рост промпроизводства в стране ощутимо замедлится — с 2,9% в июле—сентябре до 1,2-1,5% в годовом сопоставлении. Такая оценка приводится в обзоре министерства.

При этом в МЭР констатируют, что «промышленное производство четвертый месяц подряд демонстрирует устойчивый рост темпом около 3%».

«Рост показателя в целом за третий квартал 2019 составил 2,9% год к году», — подчеркивается в мониторинге.

Однако, предупреждают в министерстве, «с учетом слабой динамики индексов PMI (деловой активности в промсекторе — ред.) и сохранения действия договоренностей ОПЕК+ об ограничении добычи ожидается снижение темпов роста промышленного производства в четвертом квартале до уровня 1,2—1,5% в годовом выражении».

Напомним, ранее сегодня вышли данные Росстата, согласно которым объем промышленного производства в РФ увеличился в сентябре 2019 года на 3% в годовом сопоставлении после подъема на 2,9% в августе.