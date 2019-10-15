Порошенко уклонился от допроса

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР) по делу об исчезновении серверов с секретной информацией. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, передает УНИАН.

«Сегодня он был вызван для проведения допроса в уголовном производстве относительно возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами, которые занимали или занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, которое заключается в возможной потере носителей информации, содержащей государственную тайну», — заявила Иванова.

По ее словам, речь идет о пропаже серверов из ситуационной комнаты в администрации главы государства. Расследование было начато ГБР в мае нынешнего года на основании сведений, обнародованных тогдашним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александром Данилюком.