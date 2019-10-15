Ильхам Алиев рассказал о задачах, которые стоят перед премьер-министром Али Асадовым

«Несколько дней назад я назначил нового премьер-министра Али Асадова, который долгие годы являлся моим помощником. Уверен, что он сможет выполнить задачи, которые я перед ним поставил», - сказал Ильхам Алиев на расширенном заседании экономического блока правительства, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана за 9 месяцев 2019 года.

Перед новым премьер-министром Азербайджана Али Асадовым стоит задача обеспечения более высоких темпов экономического роста, заявил президент Ильхам Алиев .

Президент отметил, что перед премьером стоит задача повысить темпы экономического роста и продолжить реформы.

Ильхам Алиев добавил, что по итогам января-сентября 2019 года рост ВВП Азербайджана составил 2,5%, инфляция остается на низком уровне – чуть более 2%. Рост АПК за 9 месяцев превысил 7%.

«Наша задача продолжить реформы, направленные на экономическую диверсификацию. В целом руководители ведущих международных финансовых институтов высоко оценивают реформы, проводимые в Азербайджане», - подчеркнул он.

Президент сказал, что внешний долг Азербайджана находится на низком уровне – 17% ВВП. «По этому показателю мы занимаем 9-е место в мире. Тем не менее перед правительством я поставил задачу постепенно снижать размер внешнего долга», - добавил президент.

Глава государства отметил, что перед новым премьером, в том числе, стоит задача проведения кадровых реформ, привлечения молодых кадров с современным видением и знанием экономики.