Ильхам Алиев: "Это недопустимо. Одни чиновники шантажируют других"

«Сегодня во власти есть некоторые люди, которые выступают против реформ. Эти реформы затрагивают их личные интересы, и они всякими способами пытаются помешать нашей работе». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на расширенном заседании экономического блока правительства, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана за 9 месяцев 2019 года.

Глава государства отметил, что эти люди очерняют кадры, обладающие новаторским мышлением.

«Это делается, в том числе, и в прессе. Пресса превратилась в своеобразный инструмент внутренней борьбы. Это недопустимо. Я не хочу сейчас углубляться в эту тему. Но хочу сказать, что это недопустимо. Некоторые члены правительства шантажируются другими. Их очерняют. Наводится тень на реформы, которые они проводят по поручению президента. Невыносимая ситуация. Если кто-то считает, что мы смиримся с этим – ошибается. Альтернативы реформам нет. Кто будет придерживаться этого пути – будет работать. Но, кто против этого и исподтишка пытается помешать нашей работе, с такими людьми нам не по пути», - сказал Ильхам Алиев.