В США объявили о санкциях против Эрдогана

Санкции США против Турции затронут турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вице-президента, глав Минобороны, МИД и других высокопоставленных чиновников.

Законопроект о санкциях за военную операцию в Сирии был представлен в среду Палатой представителей Конгресса США, а именно конгрессвумен Лиз Чейни и более чем 90 республиканцами.

Документ подразумевает ограничительные меры в отношении иностранных граждан, которые оказывают поддержку турецкой армии.

Ранее сообщалось, что в санкционный список уже были внесены министерства энергетики и обороны Турции и три чиновника высокого ранга.