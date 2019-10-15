Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп заявил, что ранее Россия называлась Советским Союзом, при этом, по его словам, сейчас она называется Россией «по той причине, что они потеряли так много денег в Афганистане, что они уменьшились, очень сильно уменьшились».

С 2015 года Россия проводит в Сирии операцию против террористов по просьбе официальных властей.