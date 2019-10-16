ДТП в Товузе: есть жертвы
Четыре человека пострадали при столкновении автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 в селе Газгулу Товузского района, расположенного на северо-западе Азербайджана.
Как сообщает Report, в аварии получили травмы Исаев Мирза Комсомол оглу, 1965 года рождения, Мамедов Натиг Тофиг оглу, 1995 года рождения, Гараев Сахават Бекир оглу, 1995 года рождения и Садыгов Руслан Ниязи оглу, 1994 года рождения.
Пострадавшие были доставлены в Товузскую районную центральную больницу.
По факту проводится разбирательство.