В Совбезе ООН потребовали прекратить турецкую операцию в Сирии

Члены Совета безопасности ООН провели очередное заседание в связи с военной операцией Турции на севере Сирии.

Инициаторы встречи Британия, Германия, Франция, Польша и Бельгия повторили свои требования о том, что операция должна быть прекращена.

Глава немецкой миссии при ООН Кристоф Хойсген отметил, что к требованию присоединилась также Эстония. Шесть стран выступили с резким осуждением действий Турции.

«От лица пяти членов ЕС в СБ и Эстонии я бы хотел сказать: члены ЕС осуждают единоличную военную операцию Турции на северо-востоке Сирии и призывают Турцию прекратить ее», — сказал Хойсген.

Напомним, на заседании в прошлый четверг Совбез ООН не смог договориться о совместном заявлении по поводу военной операции Турции, во время обсуждения стороны сильно разошлись во мнениях. По данным турецкого агентства Anadolu, от предложенного другими странами заявления отказались США и РФ.