Назван самый влиятельный человек в Голливуде

Издание The Hollywood Reporter опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в Голливуде в сфере развлечений.

Первое место занял генеральный директор компании The Walt Disney Роберт Айгер. Отмечается, что фильмы студии Disney в текущем году принесли компании восемь миллиардов долларов.

Вторую строчку заняли Рид Хастингс и Тед Сарандос — гендиректор и главный контент-директор Netflix. На третьей позиции — управляющие NBCUniversal Брайн Робертс и Стив Бурке.

В рейтинге впервые оказались бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель, которые летом представили документальный фильм о промышленности в штате Огайо для Netflix. Они заняли 50-е место.

В список также были включены глава Marvel Кевин Файги, телеведущая Опра Уинфри, сценарист Шонда Раймс, актриса и продюсер Риз Уизерспун, режиссер Стивен Спилберг, медиамагнат Руперт Мердок, актеры Дуэйн Джонсон, Брэд Питт, Уилл Смит и Леонардо ДиКаприо.