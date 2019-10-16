Кто срывает инициативу по озеленению Баку?
В прошлом месяце Исполнительная власть города Баку подписала распоряжение о создании "зеленых уголков" с целью повышения уровня озеленения столицы и улучшения ее эстетического облика.
Согласно распоряжению, предпринимателям, руководителям предприятий и организаций рекомендуется создать "зеленые уголки" перед заведениями общественного питания, торговли, зданиями управлений, предприятий и другими объектами.
Опыт городов мира, успешных в сфере озеленения, показывает, что лучшие результаты могут быть достигнуты именно при совместной работе, когда к инициативе присоединяются предприниматели, руководители предприятий, отдельные граждане.
Справедливости ради стоит сказать, что местные предприниматели и частные лица уже внесли свой вклад в дело облагораживания внешнего облика Баку. За короткий срок "зеленые уголки" были созданы на обочинах дорог и перед различными объектами, что с благодарностью было встречено как жителями, так и многочисленными гостями столицы.
Вместе с тем, к сожалению, некоторые владельцы объектов остались равнодушны к подобной инициативе и откровенно проигнорировали ее. И особую обеспокоенность вызывает тот факт, что речь идет не о рядовых, а довольно крупных объектах. Их откровенное игнорирование и безучастие к общему делу по озеленению города вызывало осуждение у тех, кто небезразличен к судьбе родного города.
Как заявили haqqin.az в инициативной группе «Зеленый Баку», ряд крупных объектов продолжает демонстрировать безразличие к озеленению столицы, задумываясь лишь о собственной выгоде. В скором времени общественность будет проинформирована об этих учреждениях и их настоящих владельцах и они станут объектами общественного порицания.