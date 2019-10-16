Кто срывает инициативу по озеленению Баку?

В прошлом месяце Исполнительная власть города Баку подписала распоряжение о создании "зеленых уголков" с целью повышения уровня озеленения столицы и улучшения ее эстетического облика.

Опыт городов мира, успешных в сфере озеленения, показывает, что лучшие результаты могут быть достигнуты именно при совместной работе, когда к инициативе присоединяются предприниматели, руководители предприятий, отдельные граждане.

Справедливости ради стоит сказать, что местные предприниматели и частные лица уже внесли свой вклад в дело облагораживания внешнего облика Баку. За короткий срок "зеленые уголки" были созданы на обочинах дорог и перед различными объектами, что с благодарностью было встречено как жителями, так и многочисленными гостями столицы.