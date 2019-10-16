Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 09:53

На днях из концлагеря для боевиков ИГИЛ в районе населенного пункта Айн-Исса сбежали 850 боевиков ИГИЛ и членов их семей. Несколько сотен из бежавших - граждане иностранных государств. Хотя бегством это назвать, конечно, сложновато, хотя история, как и все, за что сейчас в Сирии ни возьмись, выглядит достаточно «мутной». По версии курдов, по мере приближения турецкой армии к городу турецкая артиллерия обстреляла лагерь, а боевики СНА помогли боевикам ИГИЛ бежать из плена. По версии протурецких источников, курдская охрана через громкоговорители сама заявила боевикам и членам из семей, что они могут идти на все четыре стороны и уехала по своим делам, оставив ворота лагеря открытыми.

Маловероятной вторая версия, кстати, совершенно не выглядит. Еще 11 октября командование SDF официально заявило, что «охрана игиловцев больше не в числе наших приоритетов». Хотя, разумеется, курды все категорически отрицают, используя вот такие примерно аргументы: «Мы никого не выпускали. Те, кому удалось бежать, спаслись из-за турецкого обстрела лагеря и тюрем. Например, были осуществлены авиаудары по окрестностям тюрьмы и лагеря Айн-Исса. При этом в Айн-Иссе находились американские войска. Почему они молчали, пока турки обстреливали лагерь и тюрьму, почему не остановили турецкие войска? Не надо криминализировать курдов». Ну, не надо - так и не будем. Важнее другое - как минимум несколько сотен боевиков ИГИЛ бежавших/самовыпущенных из плена сейчас гуляют по Рожаве. Гуляют, разумеется, не просто так. Несколько дней назад в Камышлы смертник ИГИЛ подорвал машину в центре города - 9 погибших гражданских. Разумеется, все заявления департамента «Исламского государства» о том, что его еще рано хоронить и они себя еще в Рожаве покажут - чистой воды пиар. У «самоосвобожденных», будем их так называть, сейчас другая задача: как можно быстрее покинуть Север Сирии. Прежде всего потому, что для боевиков там слишком шумно и многолюдно, все смешалось в доме последователей аль-Багдади, связи и явки утеряны - так всегда бывает в подобных случаях. Кроме того, еще несколько дней, даже пусть - неделя, а после этого новые власти начнут фильтрацию, опросы и допросы, тогда покинуть территорию, где сейчас все встало дыбом, будет несравнимо сложнее. Уходить надо сейчас - и боевики это делают. Кто-то - из числа командиров и специалистов - уходит на территории подконтрольные Дамаску искать контакты с действующим там подпольем. Кто-то - из числа «облеченных доверием» - идет сейчас по намертво вбитым в голову связям, чтобы через несколько дней, если повезет, выйти из самолета в другой стране, с новыми документами. Основная же масса, пресловутая «смазка для танковых гусениц», бредут сейчас в сторону погранпереходов с Ираком.

Накануне Wall Street Journal опубликовал комментарий президента Эрдогана, главный посыл которого - Турция позаботится о том, чтобы ни один боевик террористической ИГИЛ не покинул Сирию. А также о том, что Анкара будет сотрудничать со странами и международными организациями в деле реабилитации жен и детей иностранных боевиков. Вполне допускаю, что президент Турции искренне этого бы хотел. Проблема вот только в том, что реальных возможностей остановить самоосвободившихся боевиков у него не так уж и много. На фоне военно-политических успехов обязательно кружит голову эйфория. Одни Сирию «скинули», другие - «подхватили», а то и вовсе «вырвали из цепких лап Запада». «Массовый исход западных военных фактически означает, что в сирийской кампании победа осталась за Россией, Сирией, Ираном и Турцией!» «По факту, ситуация постепенно будет меняться так, что дальнейшую судьбу даже не Сирии, а региона, будет решать вовсе не Запад…»; «Россия наглядно показала, что США в Сирии уже мало что решают, закрепив победу в Сирийской войне показательным и бесславным бегством США, Франции и Британии из Рожавы», - эти и другие тезисы сейчас будут словно леденец активно обсасываться в масс-медиа и на пропагандистских каналах. Причем - неоднократно, обрастая подробностями, кочуя со страницы на страницу, с ресурса на ресурс и с канала на канал.