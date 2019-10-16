Страна, которая переходит из рук в руки горячая тема

Игорь Панкратенко, автор haqqin.az

На днях из концлагеря для боевиков ИГИЛ в районе населенного пункта Айн-Исса сбежали 850 боевиков ИГИЛ и членов их семей. Несколько сотен из бежавших - граждане иностранных государств.

Хотя бегством это назвать, конечно, сложновато, хотя история, как и все, за что сейчас в Сирии ни возьмись, выглядит достаточно «мутной». По версии курдов, по мере приближения турецкой армии к городу турецкая артиллерия обстреляла лагерь, а боевики СНА помогли боевикам ИГИЛ бежать из плена. По версии протурецких источников, курдская охрана через громкоговорители сама заявила боевикам и членам из семей, что они могут идти на все четыре стороны и уехала по своим делам, оставив ворота лагеря открытыми.

турецкая армия продолжает наступление

Маловероятной вторая версия, кстати, совершенно не выглядит. Еще 11 октября командование SDF официально заявило, что «охрана игиловцев больше не в числе наших приоритетов». Хотя, разумеется, курды все категорически отрицают, используя вот такие примерно аргументы: «Мы никого не выпускали. Те, кому удалось бежать, спаслись из-за турецкого обстрела лагеря и тюрем. Например, были осуществлены авиаудары по окрестностям тюрьмы и лагеря Айн-Исса. При этом в Айн-Иссе находились американские войска. Почему они молчали, пока турки обстреливали лагерь и тюрьму, почему не остановили турецкие войска? Не надо криминализировать курдов».

Ну, не надо - так и не будем. Важнее другое - как минимум несколько сотен боевиков ИГИЛ бежавших/самовыпущенных из плена сейчас гуляют по Рожаве. Гуляют, разумеется, не просто так. Несколько дней назад в Камышлы смертник ИГИЛ подорвал машину в центре города - 9 погибших гражданских. Разумеется, все заявления департамента «Исламского государства» о том, что его еще рано хоронить и они себя еще в Рожаве покажут - чистой воды пиар. У «самоосвобожденных», будем их так называть, сейчас другая задача: как можно быстрее покинуть Север Сирии.

Прежде всего потому, что для боевиков там слишком шумно и многолюдно, все смешалось в доме последователей аль-Багдади, связи и явки утеряны - так всегда бывает в подобных случаях. Кроме того, еще несколько дней, даже пусть - неделя, а после этого новые власти начнут фильтрацию, опросы и допросы, тогда покинуть территорию, где сейчас все встало дыбом, будет несравнимо сложнее. Уходить надо сейчас - и боевики это делают.

Кто-то - из числа командиров и специалистов - уходит на территории подконтрольные Дамаску искать контакты с действующим там подпольем. Кто-то - из числа «облеченных доверием» - идет сейчас по намертво вбитым в голову связям, чтобы через несколько дней, если повезет, выйти из самолета в другой стране, с новыми документами. Основная же масса, пресловутая «смазка для танковых гусениц», бредут сейчас в сторону погранпереходов с Ираком.

Лагерь в Айн-Иссе, откуда вчера сбежали игиловцы

Накануне Wall Street Journal опубликовал комментарий президента Эрдогана, главный посыл которого - Турция позаботится о том, чтобы ни один боевик террористической ИГИЛ не покинул Сирию. А также о том, что Анкара будет сотрудничать со странами и международными организациями в деле реабилитации жен и детей иностранных боевиков. Вполне допускаю, что президент Турции искренне этого бы хотел. Проблема вот только в том, что реальных возможностей остановить самоосвободившихся боевиков у него не так уж и много.

На фоне военно-политических успехов обязательно кружит голову эйфория. Одни Сирию «скинули», другие - «подхватили», а то и вовсе «вырвали из цепких лап Запада». «Массовый исход западных военных фактически означает, что в сирийской кампании победа осталась за Россией, Сирией, Ираном и Турцией!» «По факту, ситуация постепенно будет меняться так, что дальнейшую судьбу даже не Сирии, а региона, будет решать вовсе не Запад…»; «Россия наглядно показала, что США в Сирии уже мало что решают, закрепив победу в Сирийской войне показательным и бесславным бегством США, Франции и Британии из Рожавы», - эти и другие тезисы сейчас будут словно леденец активно обсасываться в масс-медиа и на пропагандистских каналах. Причем - неоднократно, обрастая подробностями, кочуя со страницы на страницу, с ресурса на ресурс и с канала на канал.

Деревня Бусейра в восточном Дейр эз-Зоре: «Нет входа режиму!»

Где в этих выводах и итогах хоть слово о том, что социально-экономические причины, вызвавшие к жизни и стремительному взлету ИГИЛ - преодолены? Не будет таких слов, поскольку все благоприятные условия для него, его велаятов - вполне сохранились. И на Ближнем Востоке, и в Центральной Азии, и в Южной.

В том же Ираке прямо говорят: угроза ИГИЛ никуда не исчезла. А Сирия? Да что Сирия? Кто может положа руку на сердце сказать, что сейчас там не то что преодолены - хотя бы созданы предпосылки преодоления конфликтов, вызвавших гражданскую войну? На въезде в деревню Бусейра в восточном Дейр эз-Зоре вчера, после того как стало известно, что сюда идет армия Башара Асада, появился плакат «Нет входа режиму!» - с момента объявления о входе правительственных подразделений на восточном берегу Евфрата растут и протестные настроения среди местного арабского населения.

А за двое суток до этого по иракскому каналу аль-Хадас прокрутили интервью с одним из тех игиловцев, кто ранее сидел в лагере в Северной Сирии, а теперь вот, неожиданно для себя, «самоосвободился». «И что будете делать, когда выйдете?», - задают ему вопрос. «Заново построим халифат», - не задумываясь отвечает он. Собственно, это все, что нужно знать об очередной «исторической победе» в регионе и Сирии уже набравшим в грудь воздуха для победных речей пропагандистам и «экспертам».

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