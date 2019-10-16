Леонид Швец, автор haqqin.az 10:03

Приговор Верховного суда Испании, объявленный в понедельник 12 лидерам каталонского движения за независимость, вызвал волну протестов, которая с каждым новым днем набирает силу. В понедельник протестующие блокировали работу барселонского аэропорта Эль-Прат, второго по величине в стране, сорвав десятки рейсов. Чтобы восстановить его нормальную работу, были задействованы усиленные отряды полиции. Во вторник столкновения произошли в Барселоне, в самом историческом центре, полном туристов. Протестующие блокировали улицы, возводили баррикады и поджигали мусор. Стычки с полицией происходили и в других каталонских городах. В среду пять маршей отправились на Барселону из Жироны, Таррагоны, Вика, Берги и Тарреги. Они должны прибыть в столицу Каталонии одновременно в пятницу. На этот же день намечена всеобщая забастовка.

Каталонцы возмущены суровостью приговоров. Девять человек из двенадцати получили тюремные сроки от девяти до тринадцати лет. Самый длинный срок у бывшего заместителя председателя правительства Каталонии Ориола Жункераса - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств. В основе дела – попытка проведения референдума и провозглашения независимости два года назад. В тот же день, когда были провозглашены приговоры бывшим руководителям Каталонии, в международный розыск объявили тогдашнего главу каталонского женералитета (правительства) Карлеса Пучдемона. Он скрывался в Бельгии, а арестовали его в ФРГ, и последнее время был на свободе под судебный залог. Сейчас прокуратура Германии готовит документы на экстрадицию.