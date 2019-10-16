А Каталония снова бузит наш комментарий
Приговор Верховного суда Испании, объявленный в понедельник 12 лидерам каталонского движения за независимость, вызвал волну протестов, которая с каждым новым днем набирает силу.
В понедельник протестующие блокировали работу барселонского аэропорта Эль-Прат, второго по величине в стране, сорвав десятки рейсов. Чтобы восстановить его нормальную работу, были задействованы усиленные отряды полиции. Во вторник столкновения произошли в Барселоне, в самом историческом центре, полном туристов. Протестующие блокировали улицы, возводили баррикады и поджигали мусор. Стычки с полицией происходили и в других каталонских городах. В среду пять маршей отправились на Барселону из Жироны, Таррагоны, Вика, Берги и Тарреги. Они должны прибыть в столицу Каталонии одновременно в пятницу. На этот же день намечена всеобщая забастовка.
Каталонцы возмущены суровостью приговоров. Девять человек из двенадцати получили тюремные сроки от девяти до тринадцати лет. Самый длинный срок у бывшего заместителя председателя правительства Каталонии Ориола Жункераса - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств. В основе дела – попытка проведения референдума и провозглашения независимости два года назад.
В тот же день, когда были провозглашены приговоры бывшим руководителям Каталонии, в международный розыск объявили тогдашнего главу каталонского женералитета (правительства) Карлеса Пучдемона. Он скрывался в Бельгии, а арестовали его в ФРГ, и последнее время был на свободе под судебный залог. Сейчас прокуратура Германии готовит документы на экстрадицию.
Испанское правительство пригрозило в случае продолжения беспорядков ввести в действие 155 статью Конституции, которая устанавливает прямое управление регионом из центра. Это очень действенный метод, именно он позволил подавить неповиновение Каталонии два года назад. Опасаясь такого развития событий, заместитель главы каталонского правительства Пере Арагонес призвал протестующих придерживаться порядка и не вступать в драки с полицией. А позиция нынешнего президента женералитета Кима Торры вызвала критику: с одной стороны, он высказался в поддержку протестов, с другой, местная, каталонская полиция усмиряет улицу наряду с испанской.
Наблюдатели отмечают, что у нынешних акций сменился главный организатор. Хотя демонстрации, которые прошли во вторник, благословил местный парламент - Каталонская национальная ассамблея, активное сопротивление, включающее насильственные формы, координируют так называемые комитеты по защите республики. А захват барселонского аэропорта был организован через сетевую группу «Демократическое цунами». Такой переход к горизонтальным структурам сопротивления сильно затрудняет борьбу с ним. В отличие от политиков, работающих в правительстве или парламенте, уличных активистов на запугаешь угрозой введения 155-й статьи. Не исключено, что каталонские сторонники независимости используют методы, которые уже много месяцев позволяют поддерживать высокий накал протеста в Гонконге. В глобальном мире опыт перенимается мгновенно.