Ильхам Алиев: «В Минналогов была позорная ситуация» громкое заявление
Выступая на расширенном заседании экономического блока правительства, посвященном социально-экономическому развитию Азербайджана за 9 месяцев 2019 года, президент Ильхам Алиев подверг критике работу бывшего руководства Минналогов и Министерства социальной защиты.
«Считалось, что у нас есть сферы, в которых невозможно провести реформы. Одна из них – система налогов. Считали, что такая позорная ситуация должна оставаться вечно и мы не сможем добиться продвижения. Но все увидели, что нам удалось исправить ситуацию путем реформ. В бюджет поступили сотни миллионов манатов. В сфере социальной защиты тоже было много нарушений. Новый министр Сахиль Бабаев выявил их и проводит серьезные реформы», - сказал Ильхам Алиев.