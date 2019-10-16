Мамедъяров о последней встрече с Мнацаканяном: "Немного разочарован"

"В последний раз мы встречались в США месяц назад. Я уже говорил, что, к сожалению, мы должны говорить не о переговорах, а именно о встрече. Хотя последняя такая встреча у нас с армянским коллегой была в Нью-Йорке при участии Минской группы, честно говоря, я ею немного разочарован ", - заявил азербайджанский дипломат.

Диалог с Арменией о карабах ском урегулировании при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на уровне министров иностранных дел продолжится, хотя встреча в Нью-Йорке "немного разочаровала", сказал в интервью российской газете "Известия" глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Если мы хотим двигаться вперед и действительно желаем политического решения этого спора, то, конечно, нужно начать то, что называется моим любимым словом, - "субстантивные переговоры", чтобы была какая-то субстанция, на основе чего бы и шел разговор. Да, мы вели переговоры, но минские сопредседатели в один момент сказали: а вот понимаете, военные действия на линии соприкосновения...", - отметил министр.

Несмотря на "довольно горячую" обстановку на линии соприкосновения в Карабахе, диалог все эти годы продолжался, подчеркнул глава азербайджанского МИД.

"Но объективности ради, на протяжении последних лет - кстати, сколько уже? - начинали в Праге, потом это вылилось в Мадридский документ - на протяжении всех времен на линии соприкосновения было довольно горячо. И всё равно мы могли решать задачи, двигаться вперед и вели достаточно серьезные, постатейные переговоры о том, каким образом решать текущие вопросы - в первую очередь договориться, чтобы военные вернулись обратно в свои казармы, а люди, изгнанные с мест постоянного проживания, вернулись домой. И после этого все остальные вопросы можно было решать", - сказал Э.Мамедъяров.

"И то, что было заложено в Мадридский документ в 2008 году, затем в его пересмотренную версию за 2010 год, потом в Казанский документ - все это перерабатывается, перерабатывается, но в принципе остается основой для переговоров. И мы все время говорим нашим сопредседателям: мы никуда не денемся, надо сидеть и предметно вести переговоры с Ереваном по документу, который сегодня находится на столе", - отметил азербайджанский дипломат.