Вовсе нет, такие события освещаются отечественными СМИ весьма оперативно и даже с комментариями. В частности, в данном случае глава государства выступил, как и всегда, с весьма емкой и заслуживающей внимания общественности не только нашей страны, но и за ее пределами речью. А в обсуждениях приняли участие первый вице-президент Мехрибан Алиева , премьер-министр Али Асадов, помощник президента по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров, министр финансов Самир Шарифов, министр экономики Шахин Мустафаев, министр налогов Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Шахмар Мовсумов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание, посвященное экономическим вопросам, на котором были обсуждены социально-экономические итоги 9 месяцев 2019 года и проект государственного бюджета на 2020 год. Совещание прошло во вторник, но официальные информационные агентства обнародовали выступление президента и стенограмму совещания лишь спустя двое суток! И дело не в том, что совещание проходило в закрытом режиме или не стоило внимания журналистов.

Как журналист с определенным опытом работы должен сказать, что за каждым из названных официальных лиц репортеры в буквальном смысле охотятся в надежде добыть хоть какую-то информацию. А тут без особого труда можно было бы сделать с десяток, а то и более актуальных и важных для жизни страны информаций. Для этого достаточно вчитаться в текст этих выступлений, с точностью воспроизведенный Государственным информационным агентством АзерТАдж. Но если проанализировать их глубже, можно догадаться о причине столь долгого молчания отечественных журналистов.

Дело в том, что обычно подобные совещания проходят в отчеканенной форме, когда каждый выступающий читает заранее приготовленный доклад, который изредка прерывается лишь главой государства для уточнения той или иной информации. На это раз Ильхам Алиев нарушил эту традицию.

Для этого достаточно рассмотреть выступление министра финансов Самира Шарифова. Минфин – одна из важнейших структур экономического блока, и поэтому к словам министра всегда внимательно прислушиваются. Именно таким вниманием, видимо, и объясняется критический подход главы государства.

Да, президент не раз прерывал речь министра. И это были далеко не праздные вопросы, они касались таких важных составляющих экономического развития, как инфляция, прогнозы правительства и степень их исполнения, инвестиции и т.д. Вопросы главы государства были настолько сложными и разносторонними, что потребовали вмешательства и министра экономики Шахина Мустафаева. Но даже вдвоем два министра не могли полностью удовлетворить требования президента.

А они, пожалуй, и заслуживают особого внимания. Президент Ильхам Алиев дал понять министрам, что недоволен относительно слабым прогнозом по развитию ненефтяного сектора, хотя именно в эту сферу направлены основные инвестиционные и разные льготные денежные потоки. Недоволен глава государства и вновь растущим объемом потребительского кредитования, что может привести к повторению нежелательных явлений, которые мы пережили пару лет назад. Он упрекнул Минфин и в том, что ведомство запаздывает с внесением изменений в закон «О бюджетной системе» с целью учета инфляции в бюджетных правилах.

Прерывал глава государства и других выступающих. Но их речи не отличались таким глубоким анализом. В частности, вмешиваясь в доклад министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева, глава государства интересовался в основном степенью участия международных структур в реализации социальных проектов. Но это и понятно. Ведь правительство обсуждало такой важный вопрос, как бюджет на следующий год. А по тому, как критически глава государства рассматривал буквально каждое слово министра финансов, было ясно, что госбюджет на предстоящий год для него имеет большое значение.

Да, такой нестандартный ход совещания, конечно, затруднил работу аккредитованных журналистов, что отразилось на деятельности всех СМИ страны. Не копировать же стенограмму АзерТАдж, а свободно излагать ход отдельных выступлений в такой ситуации совсем не просто. Особенно это отразилось на работе русскоязычных СМИ. Но наши коллеги, безусловно, справятся и с такой работой и уже сегодня приступят к всестороннему освещению работы правительства. Не останется в стороне и haqqin.az, который уже готовит свои комментарии.