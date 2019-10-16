В Венесуэле взорвался истребитель Су-30: погиб генерал ВВС
Самолет Су-30МК2 ВВС Венесуэлы взорвался во время взлета с авиабазы эль-Сомбреро. Погибли два члена экипажа: бригадный генерал Рауль Маркес Морильо и капитан Несмар Салазар.
О причинах трагедии не сообщается. Ведется расследование инцидента, пишет NEWSru.co.il со ссылкой на издание Сontexto Diario.
Генерал Морильо командовал авиабазой имени капитана Мануэля Риоса, а до того несколько лет возглавлял 11-ю истребительную группу "Дьяволы". Обладал опытом пилотирования OV 10 Bronco и считался квалифицированным пилотом F-16. Генерал прошел в России курс подготовки Су.