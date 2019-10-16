Мамедъяров о допуске в Азербайджан россиян с армянскими фамилиями

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что граждане РФ с армянскими фамилиями могут приехать в республику, но им необходимо проинформировать об этом посольство страны в Москве, чтобы избежать эмоционального фона из-за карабахского конфликта.

"Мы говорим: если есть какие-то граждане России с армянскими фамилиями, которые хотят приехать в Азербайджан, — ради бога! Но пускай они заранее информируют как минимум наше посольство, потому что у нас с Россией безвизовый въезд, но информация, полученная заранее, позволит нам не допустить какие-либо эксцессы, учитывая эмоциональный фон в Азербайджане в отношении существующего конфликта. Мы всегда достаточно откровенно говорим на эту тему с российской стороной", - заявил Мамедъяров в интервью газете "Известия".