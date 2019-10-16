В Баку первый «зеленый порт» Каспия

16 октября Бакинский порт стал первым портом в Каспийском регионе, получившим сертификат «Системы экологической экспертизы портов» (СЭЭП) и статус ЭкоПорта от Европейской организации морских портов (ЕОМП). СЭЭП является европейским стандартом управления окружающей средой для портового сектора, который повышает осведомленность об охране окружающей среды и помогает портам достигать целей устойчивого развития. Он поощряет применение передовых технологий, особенно в аспектах использования энергии, утилизации отходов, улучшения качества воздуха, оцифрования и автоматизации.

Во время церемонии награждения, состоявшейся на конференции «Зеленый порт» в г. Осло, Норвегия, генеральный директор Бакинского порта Tалех Зиядов отметил, что «Получение сертификата ЭкоПорт для Бакинского порта означает нашу искреннею веру в «зеленое» и устойчивое будущее. Эта внушительная работа последних трех лет со стороны сотрудников Бакинского порта и европейских партнёров, которая позволила нам получить признание. Посредством своей экологически ориентированной политики Бакинский порт будет и впредь служить примером для других портов в регионе».

Генеральный секретарь ЕОМП Изабель Рикбост поздравила Бакинский порт с получением сертификата СЭЭП. «Работа с местным сообществом имеет первостепенное значение для портовых структур, и ЭкоПорты способствует дальнейшему повышению прозрачности и отчетности портового сектора. Экологический стандарт ЭкоПорт требует, чтобы экологическая политика порта была общедоступной и была доведена до сведения местного сообщества. Благодаря сертификации, не только Бакинский порт открывает новые возможности для себя, но и сеть ЭкоПортоы теперь расширяется дальше на восток», - сказала генеральный секретарь ЕОМП.

В Европе 34 порта имеют статус ЭкоПорт, в том числе самые загруженные порты Европы, такие как Роттердам и Барселона. Бакинский порт тесно сотрудничает с Европейским союзом в повышении операционной эффективности, управления портами, политики охраны окружающей среды и управления рисками. Бакинский порт уже получил сертификаты ISO 9001: 2015, OHSAS 18001 и ISO 14001. Он также интегрировался в Цели ООН в области устойчивого развития (ЦУР), а также реализует свои бизнес-процессы и операции.

Расположенный на стратегическом перекрестке Европы и Азии и вблизи крупных рынков, таких как Китай, Турция, Иран и Россия, Бакинский порт намерен превратится в ведущий логистический и торговый центр Евразии. Все это является частью более широкой стратегии Азербайджана по укреплению ненефтяного сектора и диверсификации экономики страны.