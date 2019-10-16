США продолжают угрожать Турции

Вашингтон готов усилить экономическое давление на Анкару, если она не прекратит наступление на северо-востоке Сирии, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

США уже ввели санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны. Кроме того, они повысили экспортные пошлины на турецкую сталь.

«Дополнительные санкции будут введены, если не введут режим прекращения огня»,— сказал Мнучин журналистам, добавив, что у ведомства есть «широкие полномочия».

Кроме того, президент Дональд Трамп пообещал, напутствуя вице-президента США Майкла Пенса и госсекретаря Майкла Помпео перед переговорами с Эрдоганом, что если встреча будет провалена, Анкару ждут «разрушительные последствия», пишет РИА Новости.