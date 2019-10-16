Накануне в Тертерском районе тысячи азербайджанцев под лозунгом « Карабах – это Азербайджан!» совершили марш к линии фронта. Видео марша было распространено в социальных сетях.

Кадры с маршем азербайджанцев распространили и некоторые армянские СМИ. Но представители сепаратистского режима Карабаха заявили, что «это старые кадры».

Однако видео свидетельствует, что марш состоялся накануне, 16 октября.

«Сегодня, 16 октября, все учащиеся и население Тертера совершили марш в Карабах. Мы все готовы пожертвовать своими жизнями за освобождение Карабаха. Весь Тертер собрался здесь, на марше», - говорит человек, снимавший происходящее на мобильный телефон.

Напомним, что президент Ильхам Алиев на пленарной сессии XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Карабах является исторической, исконно азербайджанской землей.

«Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак», - сказал глава государства.