Россия направит ноту из-за инцидента с американскими дипломатами

«Сегодня должна быть отправлена», — уточнил дипломат, добавив, что расследование будет продолжено. При этом подчеркивается, что американские сотрудники представительства пользуются дипломатическим иммунитетом.

Россия отправит 17 октября США ноту протеста из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов, передает ТАСС.

Ранее, 16 октября, сообщалось, что граждане США оповестили российское Минобороны о поездке в Архангельск. В российском МИД поиронизировали, что американские дипломаты «видимо, заблудились». Сообщалось, что обнаруженные в Северодвинске сотрудники посольства выдавали себя за грибников и вызвали подозрение у полицейского на вокзале. Предположительно, они возвращались из поселка Нёнокса.

По информации РЕН ТВ, речь идет о военно-морском атташе Уитситте Уильяме Кертисе, атташе Арриола Джерри Энтони, а также военном атташе по фамилии Данн. Американцев обнаружили 14 октября в поезде, с которого в итоге сняли. Они не предоставили необходимые документы для пребывания в этом городе. Всех троих подозревают в нарушении правил въезда в Россию или режима пребывания в стране. Согласно КоАП, данное нарушение влечет наложение штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также выдворение за пределы государства.

Под Северодвинском, который является режимной территорией, расположен поселок Нёнокса, являющийся ближайшим населенным пунктом к полигону Минобороны, где в августе произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Кроме того, в этом городе дислоцированы части Беломорской военно-морской базы и сосредоточены крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия России.