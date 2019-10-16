Военнослужащие сирийской армии вышли к границе с Турцией в районе Сук-эль-Халь к северу от города Кобани, на восточном берегу реки Евфрат, сообщает газета Al Watan.

По ее информации, подразделения сирийских войск будут размещены в ближайшие часы на других участках границы с Турцией и Ираком, в частности под их контроль перейдет контрольно-пропускной пункт в Йарубии и населенные пункты Эль-Маликия и Айн-Дайвар, передает ТАСС.

Правительственные силы займут эти пограничные районы впервые с 2012 года, отмечает издание.

С начала недели сирийская армия восстановила контроль над площадью в 1 тыс. квадратных километров в окрестностях этого города.