Британский фунт взлетел на фоне сделки по Brexit

Курс британского фунта стерлингов резко вырос по отношению к другим валютам после объявления Еврокомиссии о достижении нового соглашения об условиях Brexit.

Британская национальная валюта выросла по отношению к доллару на 0,81% - до 1,2935, достигнув пятимесячного максимума, к евро курс возрос на 0,37% - до 1,1626, передает ТАСС.

Переговорщики Евросоюза и Великобритании после более двух суток непрерывных переговоров достигли договоренности об условиях Brexit, написал в твиттер глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.