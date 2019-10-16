Анкара обвинила террористов ПКК в использовании химического оружия

ВС Турции не располагают запрещенным и химическим оружием, у Анкары есть информация, что его применяют в Сирии террористы ПКК/YPG с целью провокации, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар.

"В нашем арсенале нет химического и запрещенного оружия. Но у нас есть информация, что террористическая организация использует такое оружие, а вину пытается возложить на нас, лживыми новостями пытается бросить тень на Турцию", - цитирует Акара телеканал NTV.