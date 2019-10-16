Названы самые дорогие автомобильные бренды-2019

Консалтинговое агентство Interbrand составило очередной рейтинг самых дорогих брендов в мире. В 2019 году в него вошли 14 автомобильных компаний: самой быстрорастущей оказалась Ferrari (+12 процентов к прошлогодней оценке), а аутсайдером — Kia (-7 процентов), пишет издание Motor.ru.

Самой дорогой автомобильной маркой, по мнению Interbrand, снова стала Toyota: стоимость бренда оценили в 56,236 миллиарда долларов, что на пять процентов больше, чем годом ранее. На втором и третьем местах — Mercedes-Benz и BMW. Немецкие марки оценили в 50,832 и 41,440 миллиарда долларов соответственно, с приростом по сравнению с прошлым годом на пять и один процент. Бренд Volkswagen стоит 12,921 миллиарда долларов, а Land Rover — всего 5,855 миллиарда.

Аутсайдерами рейтинга стали Kia (минус семь процентов), а также Nissan и Land Rover (оба показали падение на шесть процентов).