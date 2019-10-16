В России хотят перенять опыт азербайджанского ГАИ

По словам М.Черникова, скоро контроль скорости будет вестись камерами, встроенными в балку патрульных автомобилей. Он отметил, что такие камеры помогут «минимизировать претензии и недоверие населения к передвижным комплексам». «Они снимают все вокруг на 360 градусов, и видео пишут, и скорость замеряют. Думаю, что в следующем году такие балки сможем ставить на новые патрульные машины», – сказал глава ГИБДД, передает «Коммерсант».

Издание уточняет, что возможны два варианта установки камер: на треноге в багажнике хетчбэка или на балке. Госавтоинспекция склоняется к варианту с балкой на крыше. Черников рассказал, что подобную технологию увидел на вооружении полиции в Азербайджане.