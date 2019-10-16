Журналисты и общественность страны внимательно отслеживают каждое выступление президента Ильхама Алиева. Одни хотят осознать происходящие события сквозь призму видения главы государства, умеющего четко и лаконично давать оценку проведенной работе и намеченным планам. Другие в надежде понять какие-то черные штрихи в новых дуновениях масштабных реформ, чтобы потом раструбить «о своих критических оценках» на весь мир. Но честно говоря, такой глубокой критики, какую сам президент устроил чиновникам на последнем расширенном заседании экономического блока правительства, посвященном социально-экономическому развитию Азербайджана за 9 месяцев 2019 года, ни один, даже самый аналитически мыслящий человек не смог бы высказать. Именно объективной, конкретной, здоровой и имеющей важное значение для жизни общества критики.

Да, трудно припомнить, чтобы глава государства всего на одном мероприятии высказал бы столько критических замечаний. Новые тезисы главы государства посвящены буквально всем сферам социально-экономической жизни. Критика охватила и финансовую, и банковскую, и аграрную, и социальную, и многие другие отрасли экономики и общественной жизни. В принципе, недостатки в этих сферах были и ранее – без них работать невозможно. А подобные совещания для того в том числе и предназначены, чтобы их выявлять и устранять. Но в данном случае в словах президента чувствовались особые нотки, педантичный анализ которых может пролить свет на критический в целом подход Ильхама Алиева к решению наиболее важных вопросов.

Скорее всего, такая настороженность президента связана с теми действительно тревожными событиями, которые происходят сегодня в мире. Политическая конфронтация и торговые войны плавно трансформируются в открытые военные действия, и эпицентр все больше смещается в наш регион. Геополитика сильно лихорадит глобальную экономику, скачки на биржах приобретают невиданные масштабы, баланс на нефтяном рынке регулируются с большим трудом. Организаторы и участники этих геополитических игр, представляющих системную опасность, известны, но принимать меры к ним невозможно – всеобщим мировым беспорядком правят ведущие державы, диктующие правила надуманной ими же игры.

На неблагополучном международном фоне, конечно же, каждый глава государства серьезно задумывается об усилении системной безопасности страны, нивелировании социальной ситуации, предотвращении потенциальных геополитических рисков. Лишь опытная рука, чувствующая экономический пульс Азербайджана, может управлять этим сложным механизмом так, чтобы никакие осколки геополитических интриг не смогли бы нарушить его слаженный ритм. А в этом, как видно из последнего совещания, Ильхам Алиев не намерен никому прощать даже малейшую оплошность.

Президент демонстрирует скрупулезный подход к социально-экономической ситуации, анализирует каждый факт, каждую цифру и отдельные прогнозы. Напрашиваются параллели с трудными 90-ми годами прошлого века, когда президент Гейдар Алиев на всех совещаниях подробно останавливался на всех мнимых фактах в выступлениях чиновников, подвергая их деятельность справедливому разбору.

Да, четверть века назад в Азербайджане, подавленном внутренними распрями и неимоверным внешним давлением, в стране, которая еще не успела обрести самодостаточность, осуществлялся тотальный контроль над каждой бюджетной субсидией. Безусловно, за время нефтяной эры Ильхама Алиева Азербайджан превратился в развитую, сильную и суверенную страну с разветвленной экономикой. Но системные проблемы, характерные для постнефтяной экономики, все еще остаются. И президент сегодня больше всего обеспокоен неурядицами в ненефтяном секторе и проявлениями коррупции.