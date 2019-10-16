Президент рассказал о миссии Али Асадова по итогам последнего совещания
Журналисты и общественность страны внимательно отслеживают каждое выступление президента Ильхама Алиева. Одни хотят осознать происходящие события сквозь призму видения главы государства, умеющего четко и лаконично давать оценку проведенной работе и намеченным планам. Другие в надежде понять какие-то черные штрихи в новых дуновениях масштабных реформ, чтобы потом раструбить «о своих критических оценках» на весь мир. Но честно говоря, такой глубокой критики, какую сам президент устроил чиновникам на последнем расширенном заседании экономического блока правительства, посвященном социально-экономическому развитию Азербайджана за 9 месяцев 2019 года, ни один, даже самый аналитически мыслящий человек не смог бы высказать. Именно объективной, конкретной, здоровой и имеющей важное значение для жизни общества критики.
Да, трудно припомнить, чтобы глава государства всего на одном мероприятии высказал бы столько критических замечаний. Новые тезисы главы государства посвящены буквально всем сферам социально-экономической жизни. Критика охватила и финансовую, и банковскую, и аграрную, и социальную, и многие другие отрасли экономики и общественной жизни. В принципе, недостатки в этих сферах были и ранее – без них работать невозможно. А подобные совещания для того в том числе и предназначены, чтобы их выявлять и устранять. Но в данном случае в словах президента чувствовались особые нотки, педантичный анализ которых может пролить свет на критический в целом подход Ильхама Алиева к решению наиболее важных вопросов.
Скорее всего, такая настороженность президента связана с теми действительно тревожными событиями, которые происходят сегодня в мире. Политическая конфронтация и торговые войны плавно трансформируются в открытые военные действия, и эпицентр все больше смещается в наш регион. Геополитика сильно лихорадит глобальную экономику, скачки на биржах приобретают невиданные масштабы, баланс на нефтяном рынке регулируются с большим трудом. Организаторы и участники этих геополитических игр, представляющих системную опасность, известны, но принимать меры к ним невозможно – всеобщим мировым беспорядком правят ведущие державы, диктующие правила надуманной ими же игры.
На неблагополучном международном фоне, конечно же, каждый глава государства серьезно задумывается об усилении системной безопасности страны, нивелировании социальной ситуации, предотвращении потенциальных геополитических рисков. Лишь опытная рука, чувствующая экономический пульс Азербайджана, может управлять этим сложным механизмом так, чтобы никакие осколки геополитических интриг не смогли бы нарушить его слаженный ритм. А в этом, как видно из последнего совещания, Ильхам Алиев не намерен никому прощать даже малейшую оплошность.
Президент демонстрирует скрупулезный подход к социально-экономической ситуации, анализирует каждый факт, каждую цифру и отдельные прогнозы. Напрашиваются параллели с трудными 90-ми годами прошлого века, когда президент Гейдар Алиев на всех совещаниях подробно останавливался на всех мнимых фактах в выступлениях чиновников, подвергая их деятельность справедливому разбору.
Да, четверть века назад в Азербайджане, подавленном внутренними распрями и неимоверным внешним давлением, в стране, которая еще не успела обрести самодостаточность, осуществлялся тотальный контроль над каждой бюджетной субсидией. Безусловно, за время нефтяной эры Ильхама Алиева Азербайджан превратился в развитую, сильную и суверенную страну с разветвленной экономикой. Но системные проблемы, характерные для постнефтяной экономики, все еще остаются. И президент сегодня больше всего обеспокоен неурядицами в ненефтяном секторе и проявлениями коррупции.
И тут становится совершенно ясно, почему глава государства на днях сменил премьер-министра. Вместо одного бывшего своего помощника Новруза Мамедова, президент назначил другого помощника - Али Асадова. Оба долгие годы работали в команде президента, но Мамедов по вопросам внешней политики, а Асадов - по экономическим. Полтора года назад, когда бывший премьер Артур Расизаде оставил свой пост, развитие экономики страны больше увязывалось с налаживанием внешних связей, требовалось обеспечить выход на мировой рынок продуктов ненефтяного сектора страны. И лучшего переговорщика, чем Новруз Мамедов, трудно было найти.
Но сегодня ситуация в корне изменилась. Экономику надо не только развивать, но и защищать от внешних факторов, хотя в целом это тоже направлено на ее развитие. А это требует от премьера больше уже не дипломатических навыков, а исключительно экономических знаний и опыта хозяйственной деятельности. Правда, сам президент отметил, что перед новым премьер-министром Али Асадовым стоит задача обеспечения более высоких темпов экономического роста.
Глава государства поставил ясную и конкретную цель перед новым премьером, а добиться осуществления очередных задач, в частности в деле становления ненефтяной индустрии, аграрного рывка и ускоренного развития малого и среднего бизнеса, усиления социального ориентира национальной экономики, без пересмотра политических ориентиров невозможно, что, в свою очередь, требует и проведения серьезных кадровых реформ, регенерацию чиновничьего класса, привлечения в аппарат новой бюрократии с современным видением и знанием экономики. Главное – вывести пассивный Кабмин из тени исполнительной власти и путем структурных реформ добиться его нового места и активной роли в управлении экономикой. И президент выразил уверенность в том, что Асадов сможет выполнить поставленные перед ним задачи.