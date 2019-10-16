МИД РФ: Анкара и Дамаск могут договориться

Турция и Сирия могут договориться, военные двух стран должны определить конкретные параметры взаимодействия, заявила на сегодняшнем брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выступаем мы за то, чтобы между Дамаском и Анкарой было налажено практическое сотрудничество, - сказала Захарова, добавив: - Возможности для этого мы абсолютно четко просматриваем и видим. Видим их, в том числе через то, что военные двух стран должны определить конкретные параметры взаимодействия на месте".

При этом, отметила представитель российского МИД, "Россия, со своей стороны, готова оказывать содействие в таком диалоге".