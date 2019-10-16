Посланники Трампа уже в Анкаре

Вице-президент США Майкл Пенс прибыл в Турцию для переговоров по Сирии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Самолет с американской делегацией на борту приземлился в столичном аэропорту «Эсенбога», сообщает Anadolu.

Делегация, возглавляемая госсекретарем США Майком Помпео, прибыла в Анкару другим самолетом на 45 минут раньше Пенса.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен провел в Анкаре переговоры с главой МИД Мевлютом Чавушоглу, министром национальной обороны Хулуси Акаром и пресс-секретарем президента Ибрагимом Калыном.